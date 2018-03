Το στατιστικό του Μίτσελ που θυμίζει Κάρι! (pic)

Η χρονιά που κάνει ο Ντόνοβαν Μίτσελ είναι εξαιρετική, κάτι που αντικατοπτρίζεται στους αριθμούς.

Ο παίκτης των Τζαζ μετά το ματς με τους Μάβερικς έγινε ο πρώτος rookie με τουλάχιστον 100 τρίποντα και 100 κλεψίματα από την σεζόν 2009-10 και τους Στεφ Κάρι και Μπράντον Τζένινγκς.

Για να δούμε και που θα φτάσει ο ηγέτης των Μορμόνων.

Donovan Mitchell became the first rookie with at least 100 threes and 100 steals since both Stephen Curry and Brandon Jennings reached those marks in 2009-10.

— ESPN Stats & Info (@ESPNStatsInfo) 23 Μαρτίου 2018