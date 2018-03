H τρίποντη «ραψωδία» του Κέμπα που απείλησε Κάρι! (vid)

Στη ζώνη του... λυκόφωτος ήταν ο Κέμπα Ουόκερ κόντρα στους Πέλικανς.

Ο ηγέτης των Χόρνετς είχε 10 τρίποντα (10/14) και έφτασε κοντά στο να ισοφαρίσει το ρεκόρ περισσότερων τριπόντων σε ένα ματς που έχει ο Κάρι (13), ενώ έκανε νέο ρεκόρ στην ιστορία της Σάρλοτ.

Ο Κέμπα απείλησε και το ρεκόρ καριέρας του (52), αφού μέτρησε 46 πόντους σε μια βραδιά που έπαιξε για μόλις 28 λεπτά

Kemba Walker erupted for 46 PTS and a franchise record 10 3's in just 28 minutes of game action! #BuzzCity pic.twitter.com/YOrrzTP9vi

— NBA (@NBA) 23 Μαρτίου 2018