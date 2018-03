«Έτοιμος να δηλώσει συμμετοχή στο draft o Κώστας Αντετοκούνμπο»

Στο επαγγελματικό μπάσκετ επιδιώκει να συνεχίσει ο Κώστας Αντετοκούνμπο που άφησε το Dayton.

Σύμφωνα με τον δημοσιογράφο Jonathan Givony, θα δηλώσει συμμετοχή στο draft του 2018, προκειμένου να δει πόσο μετράει το όνομα του στην αγορά του ΝΒΑ.

Πάντως δεν είναι σίγουρο πως θα κρατήσει την συμμετοχή του μέχρι το τέλος, καθώς θέλει να δει πως τον αξιολογούν

Dayton freshman Kostas Antetokounmpo (Giannis' brother) will declare for the 2018 NBA Draft, according to a source close to the situation. Antetokounmpo will be testing the waters in order to gauge his standing with NBA teams before deciding on his next move. Newser coming

