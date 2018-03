Αμφίβολος με Μπουλς ο Γιάννης! (pic)

Άτυχος στάθηκε ο Γιάννης Αντετοκούνμπο, αφού υπέστη διάστρεμμα 3 λεπτά πριν το ημίχρονο στο Μπακς-Κλίπερς και δεν συνέχισε το ματς.

Οι Μπακς με ανάρτηση τους στο twitter ενημέρωσε όλους τους ενδιαφερόμενους πως ο «Greek Freak» είναι αμφίβολος για το ματς με τους Μπουλς (24/3, 02:00).

Πλέον τα «ελάφια» περιμένουν να δουν αν τελικά ο Έλληνας φόργουορντ θα ξεπεράσει το πρόβλημα του και θα τεθεί στη διάθεση του Πράντι.

Giannis Antetokounmpo is doubtful for tomorrow’s game in Chicago with a right ankle sprain. pic.twitter.com/UjbOWfInZf

— Milwaukee Bucks (@Bucks) 22 Μαρτίου 2018