Χάρντεν: «Βλέπω τους αντίπαλους ψηλούς σαν κοτόπουλο barbeque!»

Φοβερή ατάκα ξεστόμισε ο Τζέιμς Χάρντεν που σκόραρε 42 πόντους κόντρα στους Μπλέιζερς.

Το μεγάλο φαβορί για τον τίτλο του MVP ρωτήθηκε για το πως νιώθει όταν οι αντίπαλοι ψηλοί κάνουν switch και αναγκάζονται να βγουν πάνω του, τονίζοντας πως τους... βλέπει σαν κοτόπουλο barbeque.

Σίγουρα δεν μπορείς να κάνει και πολλά όταν αναγκάζεσαι να μαρκάρεις τον Μούσια. Ο τύπος είναι από άλλο πλανήτη

James Harden on when a big switches onto him.

— theScore NBA (@theScoreNBA) 21 Μαρτίου 2018