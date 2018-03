Tόμας: «Πάνω από Τζόρνταν ο ΛεΜπρόν, κορυφαίος ο Τζαμπάρ» (vid)

Θέση στο δίλημμα ΛεΜπρόν Τζέιμς ή Μάικλ Τζόρνταν πήρε ο Αϊζάια Τόμας που μεγαλούργησε με τη φανέλα των Πίστονς, τονίζοντας πως ο Βασιλιάς είναι πάνω από τον «Αir», ενώ ανέφερε πως η κορυφή ανήκει στον Καρίμ Αμντούλ-Τζαμπάρ

«Ο Καρίμ βρίσκεται στην κορυφή! Δεν υπήρξε παίκτης στην ιστορία του μπάσκετ που έχασε τόσα λίγα παιχνίδια στο high school και στο κολέγιο, ενώ όταν βρέθηκε στο NBA κατέκτησε 6 δαχτυλίδια, είναι ο πρώτος σκόρερ και πολύ ψηλά στα ριμπάουντ. Επομένως, ψηλότερα από όλους βρίσκεται ο Καρίμ και στη συνέχεια υπάρχει ένα debate για τον Τζόρνταν ή τον Λεμπρόν. Έχει να κάνει και με το ποιος σου αρέσει.

Εγώ κοιτάζω όλα όσα προσφέρει ο Λεμπρόν και αν έπρεπε να διαλέξω έναν από τους δύο, τοποθετώ τον Τζέιμς πάνω από τον Μάικλ. Ο Τζόρνταν θα σε κερδίσει στους πόντους αλλά ο Λεμπρόν επικρατεί σε όλους τους τομείς. Στα ριμπάουντ, στις ασίστ, μπορεί και βάζει όλους τους συμπαίκτες του στο παιχνίδι. Είναι πιο σωματώδης, πιο γρήγορος, πιο δυνατος», ανέφερε ο πρώην γκαρντ των Πίστονς (bad boys).

"Right now, I'm picking LeBron James over Michael Jordan." - @IsiahThomas#GameTime pic.twitter.com/PyqZBDEf1a

— NBA TV (@NBATV) 19 Μαρτίου 2018