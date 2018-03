Πάρσονς: «Φέρτε τον Καλάθη πίσω στο ΝΒΑ» (pic)

Σκόραρε τουλάχιστον 15 πόντους ο Τόμιτς στον αγώνα Μάλαγα - Μπαρτσελόνα; Στη vistabet έχει επιστροφή στοιχήματος*! (21+) * Ισχύουν Οροι και Προϋποθέσεις

Ο Πάρσονς είναι παιδικός φίλος του Καλάθη, έχοντας πάει στο ίδιο λύκειο μαζί (Lake Howell) όπως επίσης και στο ίδιο κολέγιο (Florida Gators).

Με σχετικό tweet μετά την επική του εμφάνιση στο ματς με τον Ερυθρό Αστέρα, ζήτησε να... επιστρέψει πάλι στο ΝΒΑ!

bring this man to the league!! https://t.co/xPha2WhNtc

— Chandler Parsons (@ChandlerParsons) 20 Μαρτίου 2018