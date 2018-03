Μπασκόνια - Μπάμπεργκ με προσφορά ημέρας*, αμέτρητα ειδικά στοιχήματα και forzato cashout*! (21+) * Ισχύουν Οροι και Προϋποθέσεις

Ο πλέι μέικερ των Λος Άντζελες θέλει... πολλή δουλειά στις «φιγούρες» αφού η μία είναι χειρότερη από την άλλη.

Σαφέστατα και ήθελε να κάνει πλάκα με αυτές τις «κινήσεις». Απλά, δεν... γίνεται να μην έκανε!

Δείτε και θα καταλάβετε

While you were sleeping, Lonzo Ball was WORKING! pic.twitter.com/dQcNVcL2as

— Ballislife.com (@Ballislife) 21 Μαρτίου 2018