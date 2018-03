Εκτός ομάδας ο Κόρβερ λόγω του θανάτου του αδερφού του

Ο έμπειρος φόργουορντ των Καβαλίερς δεν αγωνίστηκε στο ματς με τους Σικάγο Μπουλς την περασμένη Παρασκευή ενώ δεν πρόκειται να δώσει το «παρών» ούτε στην αναμέτρηση με τους Ράπτορς.

Ο θάνατος του μικρότερου αδερφού του οφείλεται σε σύντομη ασθένεια, δίχως να έχει διευκρινιστεί ακόμα κάτι.

Η ομάδα του Κλίβελαντ εξέδωσε και σχετικά ανακοίνωση στην οποία ανέφερε: «Ο Κάιλ απολογείται για την απουσία του προκειμένου να είναι μαζί με την οικογένειά του. Στέλνουμε τα συλλυπητήριά μας στον Κάιλ και στην οικογένειά του σε αυτές τις δύσκολες στιγμές που περνούν.

Ο Κόρβερ έχει άλλα δύο αδέρφια, ενώ ο Κερκ Κόρβερ είχε παίξει μπάσκετ στο University of Missouri-Kansas City.

Δείτε και το σχετικό ποστάρισμα του πανεπιστημίου

It is with great sadness that UMKC shares the passing of one of its student-athletes, Kirk Korver. A 2014 graduate, Kirk was an exemplary student-athlete. He defined kindness & hard work. Our hearts & prayers go out to the Korver family. He will be missed & forever loved. pic.twitter.com/6VzVGl8obK

— UMKC Athletics (@UMKCathletics) 21 Μαρτίου 2018