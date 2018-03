Το απίστευτο buzzer beater του Μόρις (vids)

Και εκεί που λέγαμε πως το κάρφωμα του Άαρον Γκόρντον θα ήταν σίγουρα στο νούμερο 1 του σημερινού top-10 ήρθε ο Μάρκους Μόρις να τα αλλάξει όλα. Ο παίκτης των Σέλτικς έγινε χωρίς την παραμικρή αμφιβολία ο μεγάλος πρωταγωνιστής όχι μόνο του αγώνα των Κελτών με τους Θάντερ, αλλά και της βραδιάς. Και πως να είναι άλλωστε, όταν με το απίθανο τρίποντο έδωσε την μεγάλη νίκη στην ομάδα του, πετυχαίνοντας το 100-99; Δείτε το τεράστιο αυτό καλάθι στα βίντεο που ακολουθούν.

Marcus Morris drains the game-winning trey in tonight's @JetBlue Play of the Game! pic.twitter.com/6QpZTLOt7c

— Boston Celtics (@celtics) March 21, 2018