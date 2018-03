Νέο συμβόλαιο στους Μπακς ο Τζένινγκς

Ο 28άχρονος γκαρντ φόρεσε ξανά τη φανέλα των Μπακς μετά το πέρασμά του από τους Πίστονς (2013-16), τους Μάτζικ (2015-16), τους Νικς και τους Ουίζαρντς (2016-17) ενώ μεσολάβησε η... περιπέτεια του κινεζικού πρωταθλήματος, υπογράφοντας πρόσφατα δεκαήμερο συμβόλαιο με τα «Ελάφια» κι έχοντας 6 πόντους και 5.5 ασίστ.

Όπως αναφέρει ο Marc Spears του ESPN, το Μιλγουόκι θα του προσφέρει δεύτερο δεκαήμερο συμβόλαιο.

The Milwaukee Bucks plan to sign point guard Brandon Jennings to a second 10-day contract in the morning, a source told ESPN's The Undefeated. Jennings is averaging 6.0 points and 5.5 assists for the Bucks. https://t.co/ekhzgBBLeU

— Marc J. Spears (@MarcJSpearsESPN) 20 Μαρτίου 2018