Ο Μίλος Τεόντοσιτς έκανε το περασμένο καλοκαίρι το υπερατλαντικό ταξίδι για να μετρήσει τις δυνάμεις του στην κορυφαία λίγκα του πλανήτη με τους Κλίπερς, κλείνοντας τον κύκλο του στην ΤΣΣΚΑ Μόσχας που σήμερα (19/3) του ευχήθηκε για τα γενέθλιά του.

Ο Σέρβος απάντησε στις ευχές της πρώην ομάδας του: «Ευχαριστώ! Σας υποστηρίζω, φέρτε σπίτι το τρόπαιο της Euroleague»!

Thanks! I'm cheering for you, bring the Euroleague trophy home.

— Milos Teodosic (@MilosTeodosic4) 19 Μαρτίου 2018