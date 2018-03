Ο σταρ των Κλίβελαντ Καβαλίερς μέτρησε κατά μέσο όρο 32 πόντους, 13 ριμπάουντ και 9,7 ασίστ οδηγώντας την ομάδα του σε δύο νίκες σε τρία ματς.

Αντίστοιχα, ο RW είχε «triple double» σε κάθε ματς με 25,5 πόντους, 12 ασίστ και 11,3 ριμπάουντ. Το κυριότερο όλων; Η Οκλαχόμα μέτρησε τέσσερις νίκες σε ισάριθμα παιχνίδια!

