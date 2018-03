Πολ: «Θα πληρώσω εγώ για το πρόστιμο του Γκριν»

Κατά τη διάρκεια του αγώνα Ρόκετς - Τίμπεργουλβς παραλίγο να ανάψουν τα αίματα, όταν ο Ντιενγκ έσπρωξε τον Κρις Πολ και αμέσως ο Τζέραλντ Γκριν έσπευσε να τον υπερασπιστεί!

Ο παίκτης των Ρόκετς θέλησε να υπερασπιστεί τον συμπαίκτη του και τώρα κινδυνεύει με χρηματικό πρόστιμο.

Tempers boil over in Minnesota! Gerald Green has been ejected! #TWolvesRockets #Rockets #AllEyesNorth pic.twitter.com/nFHA61xWfv

