Προσπέρασε τον Ρέτζι Μίλερ ο Καρμέλο! (pic & vid)

Στην αναμέτρηση της Οκλαχόμα με το Τορόντο ο σούπερ σταρ του ΝΒΑ κατάφερε να προσπεράσει τον Ρέτζι Μίλερ και να βρεθεί στην 19η θέση του πίνακα των σκόρερ.

Μόνο οι Ντιρκ Νοβίτσκι και ΛεΜπρόν Τζέιμς είναι οι μοναδικοί εν ενεργεία παίκτες που έχουν περισσότερους πόντους απο εκείνον!

Congrats to @carmeloanthony of the @okcthunder for moving up to 19th on the NBA's ALL-TIME SCORING list! #ThisIsWhyWePlay #ThunderUp pic.twitter.com/FysCbxWE6r

— NBA (@NBA) 18 Μαρτίου 2018