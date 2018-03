Συμπαίκτης του ΛεΜπρόν ο Οκάρο Ουάιτ! (pic)

Ο Αμερικανός φόργουορντ που πέρασε και από τον Άρη την σεζόν 2015-16 είχε έναν σοβαρό τραυματισμό με αποτέλεσμα να μείνει εκτός αγωνιστικής δράσης από τον περασμένο Νοέμβριο.

Όμως ήρθε η ώρα να επιστρέψει στη δράση και σύμφωνα με τον δημοσιογράφο, Σαμς Τσαράνια συμφώνησε για 10ήμερο συμβόλαιο με τους Κλίβελαντ Καβαλίερς του ΛεΜπρόν Τζέιμς.

The Cleveland Cavaliers are signing free agent forward Okaro White to a 10-day contract, league sources tell Yahoo Sports.

— Shams Charania (@ShamsCharania) 18 Μαρτίου 2018