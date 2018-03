Γιάννης για τραυματισμό Κόλινς: «Δεν το έκανα επίτηδες» (vid)

Στην φάση που τραυματίστηκε ο Τζον Κόλινς (προσγειώθηκε στο πόδι του Γιάννη Αντετοκούνμπο μετά από τρίποντο και έπαθε διάστρεμμα) στο ματς με τους Χοκς στάθηκε ο «Greek Freak» μετά τη νίκη των Μπακς

Ο Έλληνας φόργουορντ τόνισε πως δεν ήθελε να τραυματίσει τον παίκτη της Ατλάντα σε μια φάση που οι διαιτητές τον χρέωσαν με αντιαθλητικό φάουλ.

Αναλυτικά τα όσα είπε

Για το πως έφτασε στη νίκη: «Εμπιστευτήκαμε ο ένας τον άλλον. Εκμεταλλευτήκαμε τα δυνατά μας σημεία και βάλαμε κάποια σουτ».

Για τη φάση του αντιαθλητικού φάουλ: «Προσπάθησα να του δώσω λίγο χώρο γιατί προτιμήσαμε να σουτάρει και προσγειώθηκε στο πόδι μου. Δεν το έκανα επίτηδες. Ελπίζω να είναι καλά και να επιστρέψει υγιής. Η λίγκα έχει καθιερώσει να σφυρίζεται αντιαθλητικό σε αυτές τις περιπτώσεις για να προστατεύσει τους παίκτες, αλλά εγώ δεν το έκανα εσκεμμένα».

Για τη συνέχεια του Μιλγουόκι: «Μπορούμε να κάνουμε πολλά περισσότερα. Είμαστε καλοί επιθετικά, αλλά μπορούμε να είμαστε καλύτεροι στην άμυνα».

Για τους παίκτες που ήρθαν από τον πάγκο: «Εκαναν εξαιρετική δουλειά όσοι ήρθαν από τον πάγκο. Ο Τζένινγκς, ο Τζαμπάρι Πάρκερ ήταν πολύ καλοί, με σκληρή δουλειά, γυρνώντας την μπάλα και βάζοντας σουτ».

Για τη νοοτροπία των Μπακς: «Πρέπει να εμπιστευόμαστε ο ένας τον άλλον. Πάντα να είμαστε έτοιμοι και να παίζουμε σκληρά. Να παίζουμε το μπάσκετ που ξέρουμε και να είμαστε καλύτεροι ώστε να είμαστε αυτοί που πρέπει στα playoffs».

"We gotta keep trusting one another. Be ready, and play hard" pic.twitter.com/hnrFdYDIxv

— Milwaukee Bucks (@Bucks) 18 Μαρτίου 2018