Μπορεί οι Μάβερικς να μην νίκησαν τους Νετς, ωστόσο η βραδιά ήταν ξεχωριστή για τον Ντιρκ Νοβίτσκι.

Ο σπουδαίος Γερμανός έκανε υπ' αριθμόν 1.458 συμμετοχή του στο ΝΒΑ και άφησε πίσω του Κέβιν Γκαρνέτ, μπαίνοντας στην πρώτη πεντάδα.

Πλέον κυνηγά τον Καρλ Μαλόουν που έχει 1.476.

Congrats to @swish41 of the @dallasmavs for moving up to 5th on the NBA’s ALL-TIME GAMES PLAYED list! #ThisIsWhyWePlay #MFFL pic.twitter.com/OJgL4iSOIz

— NBA (@NBA) 17 Μαρτίου 2018