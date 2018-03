Στους Μπλέιζερς μέχρι το τέλος της σεζόν ο Παπαγιάννης

Κάτοικος Πόρτλαντ μέχρι και το τέλος της σεζόν θα είναι ο Γιώργος Παπαγιάννης. Ο Έλληνας σέντερ, μετά την αποχώρησή του από τους Κινγκς, υπέγραψε 10ήμερο συμβόλαιο στους Μπλέιζερς.

Πλέον και σύμφωνα με τιτίβισμα του έγκυρου ρεπόρτερ Άντριαν Βοϊναρόφσκι, οι Μπλέιζερς πήραν την απόφαση να τον κρατήσουν μέχρι το τέλος της σεζόν.

The Portland Trail Blazers are signing 7-footer Georgios Papagiannis for the rest of the season, league source tells ESPN. He recently signed a 10-day with Blazers after Kings waived him at trade deadline.

— Adrian Wojnarowski (@wojespn) 17 Μαρτίου 2018