Έλειπε η εντυπωσιακή τριπλέτα των Ουόριορς (Κάρι, Ντουράντ, Τόμπσον) και χόρευε ο Μπάντι Χιλντ.

Ο γκαρντ του Σακραμέντο μέτρησε 22 πόντους με 5/10 τρίποντα, 7 ασίστ και 7 ριμπάουντ και οδήγησε σε νίκη την ομάδα του.

Δείτε τις καλύτερες στιγμές του

Buddy Hield goes off for 22 PTS, 7 AST, 7 REB in the @SacramentoKings tight road win! #SacramentoProud pic.twitter.com/GJ4aSSuMlp

— NBA (@NBA) 17 Μαρτίου 2018