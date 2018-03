10ήμερο συμβόλαιο στο γιο του Στόκτον οι Τζαζ (pic)

Σύμφωνα με τον Άντριαν Βοϊναρόφσκι, οι Τζαζ θα προσφέρουν 10ήμερο συμβόλαιο στον Ντέιβιντ Στόκτον!

Ο πατέρας του 26χρονου γκαρντ, Τζον, διέπρεψε με την φανέλα της ομάδας της Γιούτα στο ΝΒΑ, στην οποία έμεινε για 19 ολόκληρα χρόνια (1984-2003)!

Ο νεαρός παίκτης αγωνιζόταν στην θυγατρική των Κινγκς, τους Reno Bighorns, και είχε κατά μέσο όρο 16.3 πόντους, 5.2 ασίστ και 3.3 ριμπάουντ.

One of the most interesting 10-day contract deals in recent years: The Utah Jazz are signing David Stockton today, league sources tell ESPN. He is the son of Hall of Fame guard John Stockton. David has been playing in Reno of G League.

— Adrian Wojnarowski (@wojespn) 16 Μαρτίου 2018