Το μήνυμα του Τάις μετά το χειρουργείο (pic)

Χαμογελαστός ήταν ο Ντάνιελ Τάις, μετά το πετυχημένο χειρουργείο που έκανε για τη ρήξη μηνίσκου που υπέστη στο αριστερό γόνατο.

Ο Γερμανός φόργουορντ/σέντερ των Σέλτικς ανέβασε μια φωτογραφία από το κρεβάτι του και έγραψε την εξής λεζάντα: «Σας ευχαριστώ πολύ παιδιά για όλα τα μηνύματα τις τελευταίες ημέρες, σημαίνει πολλά για εμένα! Τώρα ήρθε η ώρα να αρχίσει η αποστολή, να επιστρέψω πιο δυνατός και όπως πάντα θα δώσω και την καρδιά μου για να τα καταφέρω».

Surgery and 1st of all: Thank you guys so much for all your messages the last couple days, it means a lot to me! Now it’s time to start the mission #ComebackStronger and as always I will work my heart out to master it!!!!! #Celtics pic.twitter.com/M9P07OM7YR

— Daniel Theis (@dtheis10) 15 Μαρτίου 2018