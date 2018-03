Η φοβερή επίδραση του Αντετοκούνμπο στο παιχνίδι των Μπακς! (pic)

Συγκεκριμένα και όσον αφορά τη σχέση του Offensive με του Defensive Rating η διαφορά ήταν... χαώδης!

Με λίγα λόγια με τον Γιάννη στο παρκέ η σχέση ήταν στις 8,8 μονάδες ανά 100 κατοχές, ενώ χωρίς των Γιάννη στις -94 μονάδες!!

Haven't pulled one of these out in a while.

ORL vs MIL

The Bucks with Antetokounmpo:

On (40:27)

OffRtg 115.0

DefRtg 106.2

NetRtg +8.8

Off (7:23)

OffRtg 87.4

DefRtg 181.4

NetRtg -94.0

Minus. Ninety. Four. Points. Per. One. Hundred. Possessions.

— Dean Maniatt (@AllTheBucks) 15 Μαρτίου 2018