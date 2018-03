Ο σέντερ των Γκόλντεν Στέιτ Ουόριορς πήγε να ξεδιπλώσει τον αιφνιδιασμό της ομάδας του ωστόσο μπλέχτηκε και έχασε τα... αυγά και τα πασχάλια.

Επειδή τα πολλά λόγια είναι φτώχεια, απλά δείτε το βίντεο και εστιάστε στην αντίδραση του Στιβ Κερ στον πάγκο

Look at Steve Kerr when JaVale decided to run point on his own 1-on-4 fastbreak pic.twitter.com/Riu4PblCo0

— Wobnite (@World_Wide_Wob) 15 Μαρτίου 2018