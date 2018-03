Δύο παρατάσεις με δύο buzzer beater στην Βοστώνη (vids)

Χωρίς την παραμικρή αμφιβολία το μεγάλο παιχνίδι της βραδιάς έγινε στην Βοστώνη, εκεί οι Σέλτικς υποδέχθηκαν τους Ουίζαρντς σε ένα ματς που χρειάστηκαν δύο παρατάσεις για να βγει ο νικητής. Δύο παρατάσεις που ήρθαν με ισάριθμα buzzer beater. Αρχικά ο Μικς με τρίποντο ισοφάρισε σε 106-106 στέλνοντας το ματς στην πρώτη παράταση.

Στην συνέχεια ήρθε ο Τέιτουμ να την στείλει με ντράιβ στην δεύτερη κάνοντας το 115-115. Ο γκαρντ των Σέλτικς μάλιστα κέρδισε και φάουλ, αλλά αστόχησε στην βολή χάνοντας την ευκαιρία να δώσει τη νίκη στην ομάδα του.Μάλιστα ο ίδιος παίκτης ήταν που αστόχησε και στο τελευταίο σουτ της δεύτερης παράτασης με τους... μάγους να κερδίζουν με 125-124.

Jodie Meeks sends us to overtime! #DCFamily pic.twitter.com/8dTu3qXL3g

Jayson Tatum gets the bucket to force 2OT!#Celtics pic.twitter.com/EYNa5iVxOM

— NBA (@NBA) March 15, 2018