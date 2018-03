Ο σούπερ σταρ των Ουόριορς έχει απουσιάσει ήδη από τρία ματς του Γκόλντεν Στέιτ και σύμφωνα με όλες τις ενδείξεις θα μείνει εκτός αγωνιστικής δράσης για -τουλάχιστον- άλλες 10 ημέρες.

Η κατάστασή του θα επανεκτιμηθεί στις 20 Μαρτίου ενώ μέχρι τότε θα συνεχίσει να υποβάλλεται σε θεραπείες.

Warriors injury report for tomorrow's game vs. the Lakers: pic.twitter.com/80DmJXRYgQ

— Warriors PR (@WarriorsPR) 14 Μαρτίου 2018