Ο «Air» άφηνε την μπάλα στο καλάθι όπως και απ' όπου ήθελε, πηδούσε πιο ψηλά από όλους κι έβγαζε ασύλληπτα highlights, προσφέροντας απίστευτες φάσεις και ταλαιπωρώντας τους παίκτες που βρίσκονταν στο λάθος σημείο, τη λάθος στιγμή...

Απολαύστε τα καλύτερα layups του Μάικλ Τζόρνταν

This is what unstoppable looks like #JumpmanHistory

