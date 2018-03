Ο 21άχρονος πόιντ γκαρντ (1μ.93) υπέγραψε αρχικώς two way contract και θα κλείσει τη σεζόν στους Μπλέιζερς που έχουν ρεκόρ 40-26, φιγουράρουν στην 3η θέση της κατάταξης στη Δύση και διεκδικούν το καλύτερο δυνατό πλασάρισμα ενόψει playoffs.

The Portland Trail Blazers have signed guard Wade Baldwin for the rest of the season on a minimum contract, league sources tell ESPN. He was on a two-way contract with Portland.

— Adrian Wojnarowski (@wojespn) 12 Μαρτίου 2018