Τέλος η σεζόν για τον Τάις! (pic)

Ο 25άχρονος Γερμανός φόργουορντ-σέντερ, ο οποίος αγωνίστηκε την τριετία 2014-17 στην Μπάμπεργκ, έκανε το υπερατλαντικό ταξίδι το περασμένο καλοκαίρι για να μετρήσει τις δυνάμεις του στο ΝΒΑ κι εξελίχθηκε σε έναν από τους κορυφαίους ρολίστες των Σέλτικς, έχοντας 5.3 πόντους και 54.1% στα σουτ εντός πεδιάς και 4.3 ριμπάουντ σε 63 αγώνες. Πλέον οι «Κέλτες» θα πορευτούν στο υπόλοιπο της σεζόν διεκδικώντας το καλύτερο δυνατό πλασάρισμα στην Ανατολή χωρίς τον Τάις, όπως ενημέρωσε ο Shams Charania του Yahoo.

Sources: Celtics center Daniel Theis has suffered a torn meniscus in his left knee and will undergo season-ending surgery. Theis emerged as an important reserve for Boston this season.

