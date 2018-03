Ο ΛεΜπρόν άρχισε να περπατάει χωρίς να ντριμπλάρει (vid)

Μια απολαυστική στιγμή προσέφερε ο ΛεΜπρόν Τζέιμς στην αναμέτρηση με τους Λέικερς. Ο «Βασιλιάς» πήρε την μπάλα από την επαναφορά κι άρχισε να περπατάει χωρίς να ντριμπλάρει, θυμίζοντας κάτι από... Ράσελ Ουέστμπρουκ σε παλαιότερη αναμέτρηση των Θάντερ με τους Ουόριορς! Με αυτό το στιγμιότυπο, έθεσε, χωρίς αμφιβολία, σοβαρή υποψηφιότητα για το Shaqtin' a fool.

Looks like @KingJames pulled a Russell Westbrook on the inbound last night.... #Shaqtin pic.twitter.com/ODEr1qfFrc

— Mike Goldfarb (@MikeGoldFool) 12 Μαρτίου 2018