Ο Ρώσος σέντερ ήταν τελείως μόνος του κάτω από το καλάθι των 76ers, χωρίς την... παραμικρή πίεση.

Παρόλα αυτά το... έκανε και αυτό! Αστόχησε στο κάρφωμα και αναμένεται «γλέντι» από τον Σακίλ Ο' Νιλ στο επόμενο Shaqtin A Fool.

Mozgov misses the garbage time dunk as time expires pic.twitter.com/E79V1dYMYz

Did you see Mozgov’s filthy game-ending dunk last night?? pic.twitter.com/gg6KfVRpLu

— Shaqtin' a Fool (@shaqtin) 12 Μαρτίου 2018