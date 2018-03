Στον... αέρα το μέλλον του Βαν Γκάντι στους Πίστονς! (pic)

Ο ιδιοκτήτης της ομάδας, Τομ Γκορς ακόμα δεν έχει αποφασίσει για την επόμενη σεζόν, ενώ σύμφωνα με την «Detroit News» ο Σταν Βαν Γκάντι δεν πρέπει να νιώθει... άνετα στον πάγκο της ομάδας.

«Ακόμα η σεζόν δεν έχει τελειώσει και ούτε εγώ, αλλά ούτε και ο Σταν πρόκειται να τα παρατήσουμε. Για τη νέα σεζόν ακόμα δεν ξέρουμε κάτι. Είπαμε ότι θα τα συζητήσουμε μετά το τέλος της χρονιάς» ήταν η χαρακτηριστική δήλωση του Γκορς.

Πάντως οι πληροφορίες από την «Motor City» θέλουν τον Σταν Βανκ Γκάντι να αποτελεί παρελθόν εάν και εφόσον δεν μπει η ομάδα στα φετινά playoffs.

#Pistons Gores on SVG's future: "We talked the other day and I’m not giving up on Stan and I’m not giving up on this team.

"Stan and I discussed (next year) and we said we’re not going to talk about it until after this season."

— Rod Beard (@detnewsRodBeard) 10 Μαρτίου 2018