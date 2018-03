Πέρασε από... σαράντα κύματα, αλλά ο Ντέρικ Ρόουζ είναι ακόμα εδώ!

Ο 29χρονος γκαρντ αγωνίζεται κόντρα στους Ουόριορς και πέτυχε τους πρώτους του πόντους, με την νέα του ομάδα, τους Τίμπεργουλβς!

Δείτε τη φάση

Derrick Rose first points with the Timberwolves

Via @TheRenderNBA pic.twitter.com/bmlhGMfcTL

— NBA RETWEET (@RTNBA) 11 Μαρτίου 2018