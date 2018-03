Η πρωτοβουλία αλληλεγγύης των Ουέιντ-Καρμέλο (pic)

Σε μια ιδιαίτερη κίνηση προχώρησαν οι Ουέιντ και Καρμέλο.

Οι δυο τους θα δωρίσουν χρήματα στην καμπάνια March Our Lives (μαθητές από το Marjory Stoneman Douglas high school, εκεί όπου ένας 19χρονος πυροβόλησε και σκότωσε 17 ανθρώπους) και προέτρεψαν κι άλλους παίκτες του ΝΒΑ να κάνουν το ίδιο.

Ο Flash ανακοίνωσε πως αυτός και η γυναίκα θα προσφέρουν 200.000 δολάρια στο March for Our Lives.

Το ΠΑΟΚ-ΑΕΚ με προσφορά* για τα μέλη, cash out* και μοναδικές αποδόσεις. *Ισχύουν Όροι και Προυποθέσεις

They need our help! I'm asking my NBA fam to join us in raising money to send kids from underserved communities to March….@gabunion and I will start w/$200K for Chicago. every dollar counts! Who else is in?? Or donate here: https://t.co/pu10Gp76on #GetTheBallRollin

— DWade (@DwyaneWade) 10 Μαρτίου 2018