Κέφια είχε ο Ράσελ Ουέστμπρουκ στο ματς με τους Σπερς.

Ο ηγέτης των Θάντερ πέτυχε το 19ο φετινό triple double με 21 πόντους, 12 ριμπάουντ και 10 ασίστ, οδηγώντας σε νίκη την ομάδα του.

Δείτε την... παράσταση του εκρηκτικού point guard!

Russell Westbrook (21 PTS, 12 REB, 10 AST) notched his 19th triple-double of the season to fuel the @okcthunder win at home! #ThunderUp pic.twitter.com/fI6iX6jw6R

— NBA (@NBA) 11 Μαρτίου 2018