Αποβλήθηκε οπαδός των Μπλέιζερς που κάτι είπε στον Ντουράντ (vid)

Ακόμα μια αποβολή οπαδού είχαμε στο ΝΒΑ! Και πάλι από τις θέσεις που βρίσκονται κοντά στο παρκέ, ένας φίλος των Μπλέιζερς φαίνεται κάτι να είπε στον Ντουράντ, ο οποίος τον πλησίασε κάπως απειλητικά ώσπου να μπουν μπροστά οι διαιτητές.

Τότε, αυτοί φώναξαν τους ανθρώπους του γηπέδου, οι οποίοι και απομάκρυναν εκτός αυτού τον φίλο των Μπλέιζερς, με τον Ντουράντ μάλιστα να φαίνεται να του στέλνει... φιλάκια!

KD exchanges words with a Blazers fan sitting courtside, blows him kisses as he gets kicked out pic.twitter.com/VY1E12szEx

— Bleacher Report (@BleacherReport) 10 Μαρτίου 2018