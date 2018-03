Ο Αντετοκούνμπο, ήταν για ακόμα μια φορά εκ των κορυφαίων για τα «ελάφια» με 28 πόντους (7/15 διπ., 14/18 β.), 10 ριμπάουντ, 5 ασίστ, 2 κλεψίματα, 2 τάπες και μόλις ένα λάθος στα 35 λεπτά που αγωνίστηκε.

The best from The Greek Freak in the WIN against New York:

28 PTS | 10 REB | 5 AST | 2 STL | 2 BLK pic.twitter.com/oGR1M03tHF

