To 22-0 των Ουόριορς στα triple double του Γκριν! (pic)

Ήσυχοι πρέπει να είναι οι Ουόριορς στα ματς που ο Ντρέιμοντ Γκριν κάνει triple double.

Το «κακό παιδί» του Γκόλντεν Στέιτ πέτυχε το 22ο triple double της καριέρας του κόντρα στους Σπερς και φυσικά οι «πολεμιστές» νίκησαν.

Αυτό όμως που προκαλεί εντύπωση είναι πως οι πρωταθλητές έχουν 22-0 στα 22 ματς που ο Γκριν έχει κάνει triple double. Ο μόνος που έχει καλύτερη επίδοση είναι ο Μάτζικ Τζόνσον που έχει 24-0.

