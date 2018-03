Από το νούμερο «2» του draft σε... 10ήμερο συμβόλαιο! (pic)

Ο 27χρονος φόργουορντ αγωνιζόταν φέτος στην Κίνα αλλά όπως έγραψε το Vertical και ο Σαμς Τσαράνια, αναμένεται να επιστρέψει στο ΝΒΑ με 10ήμερο συμβόλαιο στους Λέικερς.

Ο Ντέρικ Ουίλιαμς έχει 426 ματς στο καλύτερο πρωτάθλημα του πλανήτη με τις φανέλες των Τίμπεργουλβς, Κινγκς, Νικς, Χιτ και Καβαλίερς και μετράει 8,9 πόντους και 4 ριμπάουντ.

Το 2011 είχε επιλεχθεί στο νούμερο «2» του draft, πίσω από τον Κάιρι Ίρβινγκ και μπροστά από τους... Κέμπα Ουόκερ, Καουάι Λέοναρντ και Κλέι Τόμπσον!

The Lakers plan to sign forward Derrick Williams to a 10-day contract today, league sources tell Yahoo. Williams, the former No. 2 overall pick, played in China this season.

— Shams Charania (@ShamsCharania) 9 Μαρτίου 2018