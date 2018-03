Η συγκλονιστική αποκάλυψη του Στιβ Φράνσις για τα ναρκωτικά (pics)

Ο Στιβ Φράνσις, με θητεία στο ΝΒΑ, άνοιξε την καρδιά του και συγκλόνισε με όλα εκείνα που χρειάστηκε να περάσει στην ζωή του ελάχιστα χρόνια πριν γίνει ντραφτ στον «μαγικό» κόσμο και περάσει εκείνη την αόρατη κουρτίνα, που αλλάζει φαινομενικά την ζωή σου, αλλά το πόσο έντονη είναι δεν μπορεί ποτέ να σε κάνει να ξεχάσεις όλα εκείνα που χρειάστηκε να περάσεις, αλλά και το πόσο τυχερός ήσουν για να κάνεις ένα άλμα σε έναν άλλο κόσμο, έναν... μαγικό, που κάνει τους άλλους να σε βλέπουν διαφορετικά.

«Πριν από τέσσερα χρόνια ήμουν σε εκείνο το αεροπλάνο με τον Χακίμ να μου λέει ότι θα πάμε να διαλέξουμε κασμιρένια κοστούμια μαζί, τέσσερα χρόνια πριν από αυτό λίγο πριν παίξω απέναντι στον Γκάρι Πέιτον, ήμουν σε μια γωνία σε έναν δρόμο του Μέριλαντ και πωλούσα ναρκωτικά», ο Φράνσις άνοιξε την καρδιά του...

Ο πατέρας του ήταν στην φυλακή, η μητέρα του πέθανε και το κρακ ήταν σε... άνθηση. «Το κρακ κατέστρεψε ολόκληρη την κοινωνία μας. Το είδα, το έζησα, το πούλησα».

Ο Φράνσις είχε το μπάσκετ, αλλά όχι όπως άλλοι.

Έπαιξε ελάχιστα στο λύκειο, αλλά αρκετά για να τον δουν και να τον πάρουν σε κολέγιο του Τέξας. Έπαιξε στο Μέριλαντ και το 1999 έγινε ντραφτ στο Νο.2.

«Στα 18 μου πουλούσα τσάντες και με λήστευαν με πιστόλια και στα 22 μου έγινα ντραφτ στο ΝΒΑ και έσφιγγα το χέρι του Στερν».

Ο Φράνσις είναι πλέον 41 χρονών και έχει πίσω του 9 χρόνια εμπειρία στο ΝΒΑ. Πήρε το βραβείο του ρούκι της σεζόν για το 1999 – 2000, ενώ πήγε και τρεις φορές στο All Star Game.

Οι προοπτικές ήταν τεράστιες, αλλά δεν κατάφερε ποτέ να τις δικαιώσει.

«Ξέρω ότι διάφοροι ρωτούσαν για εμένα. Το στο καλό έγινε με τον Φράνσις; Το χειρότερο ήταν ότι έγραφαν ότι έπαιρνα κρακ.

Όταν σκεφτόμουν ότι θα το διάβαζε αυτό η γιαγιά μου, τα παιδιά μου... μου ράγιζε την καρδιά. Ακούστε πουλούσα κρακ όσο ήμουν μικρός. Αλλά ποτέ στην ζωή μου δεν έκανα».

Και συνεχίζει...

«Τι έγινε με τον Στιβ Φράνσις; Έπινα πάρα πολύ αυτό έγινε. Και αυτό μπορεί να είναι εξίσου κακό. Μέσα σε μερικά χρόνια έχασα το μπάσκετ, έχασα την ταυτότητα μου, έχασα τον πατριό μου, που αυτοκτόνησε».

Μετά από πολλά που έχει περάσει και τον ίδιο να μπαίνει σε κλινική αποτοξίνωσης κλείνει με μια σκέψη...

«Πόσο τρελό είναι που κατάφερα και έπαιξα ένα λεπτό στο ΝΒΑ... και αυτό είναι που θέλω οι άνθρωποι να θυμούνται».

