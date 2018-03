«Λύκος» και με τη... βούλα ο Ντέρικ Ρόουζ! (pic)

Ο 29χρονος γκαρντ ξεκίνησε την σεζόν στους Καβαλίερς ωστόσο έμεινε ελεύθερος και έκτοτε αναζητούσε τον επόμενο σταθμό της καριέρας του.

Λίγες ώρες μετά την αποκάλυψη του Άντριαν Βοϊναρόφσκι, οι Μινεσότα Τίμπεργουλβς ανακοίνωσαν επίσημα την απόκτηση του Ντέρικ Ρόουζ.

Φέτος αγωνίστηκε σε 16 παιχνίδια της Μινεσότα έχοντας κατά μέσο όρο 9,8 πόντους, 1,8 ριμπάουντ ανά 19,3 λεπτά συμμετοχής.

Συνολικά και σε 486 ματς του ΝΒΑ έχει 19,2 πόντους και 5,8 τελικές πάσες, σουτάροντας με ποσοστό 45% εντός παιδιάς.

NEWS: #Twolves Sign Derrick Rose. He will wear No. 25. pic.twitter.com/bSIaA18fSq

— Timberwolves PR (@Twolves_PR) 8 Μαρτίου 2018