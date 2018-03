«Στους Τίμπεργουλβς ο Ρόουζ» (pic)

Τέταρτος σταθμός για τον Ντέρικ Ρόουζ στο ΝΒΑ!

Σύμφωνα με τον δημοσιογράφο του «ESPN», Άντριαν Βοϊναρόφσκι, ο 29χρονος γκαρντ θα συνεχίσει στους Μινεσότα Τίμπεργουλβς, μέχρι το τέλος της σεζόν.

Ο πρώην παίκτης των Μπουλς, Νικς και Καβαλίερς, βρέθηκε στους Τζαζ, μετά το three-team trade της ομάδας του Κλίβελαντ στις 08/02, αλλά δύο ημέρες αργότερα, η ομάδα της Γιούτα τον άφησε ελεύθερο.

Free agent guard Derrick Rose is signing with Minnesota for the rest of the season, league sources tell ESPN.

— Adrian Wojnarowski (@wojespn) 8 Μαρτίου 2018