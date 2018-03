Το περίεργο ρεκόρ του Λόπεζ! (pic)

Ιδιαίτερο ήταν το ματς με τους Μάτζικ για τον Μπρουκ Λόπεζ. Ο ψηλός των Λέικερς κατάφερε να χαρίσει τη νίκη στην ομάδα του με δυο βολές στο τέλος, όμως εντύπωση προκαλούν τα στατιστικά του.

Απέναντι στο Ορλάντο, έγινε ο μοναδικός 7-footer στην ιστορία του ΝΒΑ που τελειώνει ματς με 25 πόντους και 0 ριμπάουντ. Πραγματικά σπάνια επίδοση.

Brook Lopez is the first player in NBA history listed at 7-feet or taller with 25 points and zero rebounds in a game.

H/T @EliasSports

— ESPN Stats & Info (@ESPNStatsInfo) 8 Μαρτίου 2018