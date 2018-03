Μαγνητική ο Ντέιβις, σε «αναμμένα κάρβουνα» οι Πέλικανς! (vid)

Για άλλη μια φορά στέκονται άτυχοι οι Πέλικανς

Μετά τον ΝτεΜάρκους Κάζινς που χάνει όλη τη σεζόν θα αναγκαστούν να στερηθούν και τον Άντονι Ντέιβις σε κάποια ματς στη συνέχεια.

Ο Unibrow γύρισε τον αστράγαλο του στο ματς με τους Πέλικανς και αποχώρησε από την αναμέτρηση. Οι εξετάσεις έδειξαν πως δεν πρόκειται για κάτι σοβαρό, αλλά τα αποτελέσματα της μαγνητικής θα δείξουν το μέγεθος του προβλήματος.

Φέτος ο Ντέιβις κάνει σπουδαία σεζόν με 28.1 πόντους και 11.1 ριμπάουντ. Η ατυχία αυτή ήρθε σε μια στιγμή που οι πελεκάνοι πάλευαν για την 4η θέση της Δύσης που τους εξασφαλίζει πλεονέκτημα έδρας για τα playoffs.

That’s a pretty severe sprain of the ankle. Anthony Davis will be out at least a couple of weeks (unless he ignores doctors) pic.twitter.com/xfyYtT8QWL

— BBALLBREAKDOWN (@bballbreakdown) 8 Μαρτίου 2018