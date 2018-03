Γιάννης: «Νίκη πάση θυσία στα 4 επόμενα ματς» (vid)

Οι Μπακς έχασαν από τους Ρόκετς και υποχώρησαν στην κατάταξη της Ανατολής.

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο ξέρει πόσο σημαντικά είναι τα παιχνίδια που ακολουθούν με Νικς, Μέμφις, Μάτζικ και Χοκς και ανέφερε πως τα ελάφια πρέπει να πάρουν τη νίκη πάση θυσία.

«Αντιμετώπισα διπλό μαρκάρισμα όλο το παιχνίδι και κατάλαβα ότι πρέπει να κινηθώ ταχύτερα. Προσπάθησα να ολοκληρώσω φάσεις και να είμαι παράλληλα επιθετικός. Είναι μία ομάδα που προσπαθεί σε κάθε φάση να μπει στη ρακέτα. Ήταν πάντα εκεί. Έβαλαν μερικά δύσκολα σουτ, ανάμεσα στα οποία εκείνα τα τρίποντα. Παίξαμε σκληρά και αμυνθήκαμε σωστά, αλλά δεν καταφέραμε να πάρουμε τη νίκη. Πρέπει να συνεχίσουμε να παίζουμε. Συνολικά τα πήγαμε καλά απόψε. Πρέπει οπωσδήποτε να κερδίσουμε τα τέσσερα επόμενα παιχνίδια», ανέφερε ο Greek Freak.

"We gotta win those four games, that’s it.”@masterlockus Postgame with Giannis: pic.twitter.com/xdz6QkqrDD

— Milwaukee Bucks (@Bucks) 8 Μαρτίου 2018