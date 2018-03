Τα... όργια του ΝτεΡόζαν κόντρα στους Πίστονς! (vid)

Τι να πει κανείς για την βραδιά του ΝτεΡόζαν κόντρα στους Πίστονς;

O ηγέτης των Ράπτορς έκανε... όργια απέναντι στο Ντιτρόιτ, αφού μέτρησε 42 πόντους και 6 ασίστ, ενώ ήταν καθοριστικός στο τέλος. Κάρφωσε εκπληκτικά για το 113-112 στο τέλος του 4ου δεκαλέπτου, ενώ έδωσε την ασίστ νίκης στον ΦανΦλίτ στην παράταση.

Ο ΝτεΜάρ έκανε τα πάντα

DeMar DeRozan (42 PTS, 6 AST) had the highlight slam and game-winning assist to fuel the @Raptors win in OT! #WeTheNorth pic.twitter.com/UfKux8sLFX

— NBA (@NBA) 8 Μαρτίου 2018