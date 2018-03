Το χαμόγελο του μικρού μαχητή, το καλύτερο δώρο στον Γιάνναρο (vid)

Υπάρχουν μάχες σαφώς μεγαλύτερες από έναν αγώνα σε οποιοδήποτε άθλημα. Μάχες όπως αυτή που δίνει καθημερινά ο νεαρός που βρέθηκε στο γήπεδο των Μπακς πριν τον αγώνα με τους Ρόκετς προκειμένου να δει τον Γιάννη Αντετοκούνμπο. Ο πιτσιρικάς παλεύει καθημερινά με τον καρκίνο αλλά αυτο΄δεν τον βάζει κάτω και κυρίως δεν του στερεί το χαμόγελο από τα χείλη. Ο μικρός έδειξε την χαρά του που βρέθηκε δίπλα στον Γιάνναρο, φωτογραφήθηκε μαζί του και του έκανε το καλύτερο δώρο. Το χαμόγελό του...

Tonight, @Giannis_an34 gets warm up assistance from Matthew, a local child diagnosed with bone cancer. #ThisIsWhyWePlay pic.twitter.com/FBJ1KlUn3x

— Milwaukee Bucks (@Bucks) March 7, 2018