Αγόρασε... πινακίδες για να φέρει ΛεΜπρόν στους Λέικερς! (pic)

O ΛεΜπρόν Τζέιμς θα είναι free agent το καλοκαίρι που μας έρχεται και ήδη υπάρχουν πολλές ομάδες που είναι υποψήφιες για τον επόμενο σταθμό της καριέρας του, μεταξύ αυτών και οι Λέικερς.

Έτσι ένας φίλαθλος των λιμνανθρώπων στην προσπάθεια να τον πείσει να έρθει στο Λος Άντζελες, επέλεξε να αγοράσει 3 διαφημιστικές πινακίδες (billboards).

Mάλιστα σε μία από αυτές είχε το hashtag #LABron!

Λέτε να τα καταφέρει και να τον πείσει; Πάντως ούτε οι Σίξερς έχουν μείνει αμέτοχοι στο... ψηστήρι του «Βασιλιά».

@ESPNLosAngeles LA is now the latest to post a billboard to recruit LeBron. Big sign on Westwood Blvd. pic.twitter.com/XnR1YqiJxx

— ¡ Deezy ! (@DerekB_PxW) 7 Μαρτίου 2018