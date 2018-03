Η «αχτύπητη» τριπλέτα Χάρντεν-Πολ-Καπελά! (pic)

'Εδώ παίζεις στην έδρα σου και με Cash Out* '' *Ισχύουν Όροι και Προυποθέσεις

Αν καταφέρεις να νικήσεις τους Ρόκετς με τους Χάρντεν, Πολ και Καπελά ετοιμοπόλεμους, τότε μπορείς να υπερηφανεύεσαι πως έχει πετύχει ένα θαύμα.

Το Χιούστον είναι «αχτύπητο» όταν η παραπάνω τριπλέτα αγωνίζεται, καθώς φέτος έχουν 33 νίκες και μόλις μια ήττα.

Οι Θάντερ προσπάθησαν να τους υποχρεώσουν σε ήττα, αλλά η ομάδα του Ντ'Αντόνι για άλλη μια φορά δεν αστειευόταν.

The @HoustonRockets are 33-1 when James Harden, Chris Paul and Clint Capela play.

— ESPN Stats & Info (@ESPNStatsInfo) 7 Μαρτίου 2018