Η καλύτερη σεζόν του... σκόρερ Λίλαρντ! (pic)

Φοβερά πράγματα κάνει ο Ντάμιαν Λίλαρντ τη φετινή σεζόν.

Ο ηγέτης των Μπλέιζερς έφτασε τα 11 ματς με 35+ πόντους, ισοφαρίζοντας την καλύτερη επίδοση της καριέρας του που έκανε πέρυσι.

Το show του «Dame» στο σκοράρισμα αντικατοπτρίζεται και στην εξαιρετική παρουσία του Πόρτλαντ την χρονιά που διανύουμε, αφού η ομάδα του Στοτς είναι τρίτη στη Δύση με ρεκόρ 39-26.

Πλέον ο Λίλαρντ έχει άλλα 17 ματς για να πετύχει άλλη μια 35άρα και να κάνει νεό ρεκόρ.

Tonight marks the 11th 35-point game this season for @Dame_Lillard, tied for his most in any season in his career (he had 11 last season). pic.twitter.com/xqkXvygzAK

— ESPN Stats & Info (@ESPNStatsInfo) 7 Μαρτίου 2018